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AGENDA · Étaules

March Mallow Quartet Salle La Pléiade Étaules

samedi 17 octobre 2026 · Salle La Pléiade · Étaules

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle La Pléiade
Adresse
35 chemin de Sable
Ville
17750 Étaules
Département
Charente-Maritime
Tarif
20 20 20

Étaules

March Mallow Quartet

Salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17 22:30:00

Date(s) :
2026-10-17

March Mallow réenchante le Jazz des années 50 en revisitant les standards de Nat King Cole et Billie Holiday. Authentique atmosphère des caveaux new yorkais.
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Salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 62 85 65  jazz-in-mornac@mailo.com

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English :

March Mallow re-enchants ’50s jazz, revisiting standards by Nat King Cole and Billie Holiday. Authentic New York cellar atmosphere.

L’événement March Mallow Quartet Étaules a été mis à jour le 2026-06-08 par Royan Atlantique

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