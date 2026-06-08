March Mallow Quartet Salle La Pléiade Étaules
samedi 17 octobre 2026 · Salle La Pléiade · Étaules
Informations pratiques
Étaules
March Mallow Quartet
Salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17 22:30:00
Date(s) :
2026-10-17
March Mallow réenchante le Jazz des années 50 en revisitant les standards de Nat King Cole et Billie Holiday. Authentique atmosphère des caveaux new yorkais.
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Salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 62 85 65 jazz-in-mornac@mailo.com
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English :
March Mallow re-enchants ’50s jazz, revisiting standards by Nat King Cole and Billie Holiday. Authentic New York cellar atmosphere.
L’événement March Mallow Quartet Étaules a été mis à jour le 2026-06-08 par Royan Atlantique
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