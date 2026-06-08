March Mallow Quartet Salle La Pléiade Étaules

Informations pratiques

Étaules

March Mallow Quartet

Salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:30:00

fin : 2026-10-17 22:30:00

Date(s) :

2026-10-17

March Mallow réenchante le Jazz des années 50 en revisitant les standards de Nat King Cole et Billie Holiday. Authentique atmosphère des caveaux new yorkais.

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Salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 62 85 65 jazz-in-mornac@mailo.com

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English :

March Mallow re-enchants ’50s jazz, revisiting standards by Nat King Cole and Billie Holiday. Authentic New York cellar atmosphere.

L’événement March Mallow Quartet Étaules a été mis à jour le 2026-06-08 par Royan Atlantique