Concert Yellow Bounce / Bal lindy hop Salle La Pléiade Étaules

Informations pratiques

Étaules

Concert Yellow Bounce / Bal lindy hop

Salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 20:30:00

fin : 2026-09-24 22:00:00

Date(s) :

2026-09-24

Quoi de mieux que de la musique live pour faire vibrer le ballroom ?

On retrouve Yellow Bounce pour plus de deux heures de swing, de blues et de sonorités New Orleans.

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Salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

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English :

What could be better than live music to get the ballroom rocking?

Yellow Bounce is back for over two hours of swing, blues, and New Orleans sounds.

L’événement Concert Yellow Bounce / Bal lindy hop Étaules a été mis à jour le 2026-07-01 par Royan Atlantique