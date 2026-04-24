Cinéma de plein air une toile sous les étoiles Salle Omnisports Étaules
Cinéma de plein air une toile sous les étoiles Salle Omnisports Étaules jeudi 20 août 2026.
Étaules
Cinéma de plein air une toile sous les étoiles
Salle Omnisports Chemin de Sable Étaules Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 22:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
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Salle Omnisports Chemin de Sable Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 17 61
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English :
L’événement Cinéma de plein air une toile sous les étoiles Étaules a été mis à jour le 2026-04-24 par Mairie d’Etaules
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