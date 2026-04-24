Cinéma de plein air une toile sous les étoiles Salle Omnisports Étaules

Étaules

Cinéma de plein air une toile sous les étoiles

Salle Omnisports Chemin de Sable Étaules Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 22:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

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Salle Omnisports Chemin de Sable Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 17 61

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English :

L’événement Cinéma de plein air une toile sous les étoiles Étaules a été mis à jour le 2026-04-24 par Mairie d’Etaules