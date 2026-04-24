Mercredi d’étaules: spectacle équestre Salle Omnisports Étaules

Étaules

Mercredi d’étaules: spectacle équestre

Salle Omnisports Chemin de Sable Étaules Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 21:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

specacle équestre proposé par les écuries de Laguivari

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Salle Omnisports Chemin de Sable Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 17 61

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English :

equestrian show proposed by the Laguivari stables

L’événement Mercredi d’étaules: spectacle équestre Étaules a été mis à jour le 2026-04-24 par Mairie d’Etaules