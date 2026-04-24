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Mercredi d’étaules: spectacle équestre Salle Omnisports Étaules

Mercredi d’étaules: spectacle équestre Salle Omnisports Étaules mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : Salle Omnisports

Adresse : Chemin de Sable

Ville : 17750 Étaules

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Étaules

Mercredi d’étaules: spectacle équestre

Salle Omnisports Chemin de Sable Étaules Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 21:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

specacle équestre proposé par les écuries de Laguivari
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Salle Omnisports Chemin de Sable Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 17 61 

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English :

equestrian show proposed by the Laguivari stables

L’événement Mercredi d’étaules: spectacle équestre Étaules a été mis à jour le 2026-04-24 par Mairie d’Etaules

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