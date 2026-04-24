Mercredi d’étaules: spectacle équestre Salle Omnisports Étaules
Mercredi d’étaules: spectacle équestre Salle Omnisports Étaules mercredi 29 juillet 2026.
Étaules
Mercredi d’étaules: spectacle équestre
Salle Omnisports Chemin de Sable Étaules Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 21:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
specacle équestre proposé par les écuries de Laguivari
.
Salle Omnisports Chemin de Sable Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 17 61
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English :
equestrian show proposed by the Laguivari stables
L’événement Mercredi d’étaules: spectacle équestre Étaules a été mis à jour le 2026-04-24 par Mairie d’Etaules
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