Marché à la brocante Quai Chaho Bayonne

Quai Chaho Esplanade Roland Barthes Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
2026-08-28
Tous les vendredis matins de 8h à 13h le long du quai Chaho et de l’esplanade Roland Barthes (côté Nive), plus d’une trentaine de brocanteurs professionnels déballent pour le plaisir des chineurs et des curieux. .
Quai Chaho Esplanade Roland Barthes Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 21 81
