Marché à la ferme de Bourthes Bourthes
Marché à la ferme de Bourthes Bourthes lundi 13 juillet 2026.
Bourthes
Marché à la ferme de Bourthes
Bourthes Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
L’Office de Tourisme Haut-Pays Côte d’Opale organise un marché à la ferme à Bourthes
Rendez-vous le lundi 13 juillet à partir de 17h à l’Écurie des Marquets 39 Rue des Trois-Marquets
Inscription en ligne hautpaysdopale.com ou au 03 21 81 98 14 .
Bourthes 62650 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 81 98 14 contact@hautpaysdopale.com
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English :
L’événement Marché à la ferme de Bourthes Bourthes a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme d’Hucqueliers