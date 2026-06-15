Marché à la ferme de Bourthes Bourthes lundi 13 juillet 2026.

Bourthes

Marché à la ferme de Bourthes

Bourthes Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

L’Office de Tourisme Haut-Pays Côte d’Opale organise un marché à la ferme à Bourthes

Rendez-vous le lundi 13 juillet à partir de 17h à l’Écurie des Marquets 39 Rue des Trois-Marquets

Inscription en ligne hautpaysdopale.com ou au 03 21 81 98 14 .

Bourthes 62650 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 81 98 14 contact@hautpaysdopale.com

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English :

L’événement Marché à la ferme de Bourthes Bourthes a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme d’Hucqueliers