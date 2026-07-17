Marché à la ferme de Portecluse Portecluse Campagne-sur-Arize

Informations pratiques

Campagne-sur-Arize

Marché à la ferme de Portecluse

Portecluse Ferme de Portecluse Campagne-sur-Arize Ariège

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 15:30:00

fin : 2026-07-31 18:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25 2026-10-02 2026-10-09 2026-10-16 2026-10-23 2026-10-30 2026-11-06 2026-11-13 2026-11-20 2026-11-27

La ferme de Portecluse accueille le vendredi en fin de journée un petit marché avec des produits du coin

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Portecluse Ferme de Portecluse Campagne-sur-Arize 09350 Ariège Occitanie +33 5 61 67 74 35 fermedeportecluse@posteo.net

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English :

On Fridays, Portecluse farm hosts a small market featuring local produce

L’événement Marché à la ferme de Portecluse Campagne-sur-Arize a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme des Vallées de l’Arize et de la Lèze