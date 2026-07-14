Marché à la Ferme des Croquants Ferme des Croquants La Bastide-de-Besplas

mardi 14 juillet 2026 · Ferme des Croquants · La Bastide-de-Besplas

Informations pratiques

La Bastide-de-Besplas

Marché à la Ferme des Croquants

Ferme des Croquants 196 Chemin de Pégarou La Bastide-de-Besplas Ariège

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 17:00:00

fin : 2026-07-21 20:00:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01 2026-09-08 2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29 2026-10-06 2026-10-13 2026-10-20 2026-10-27 2026-11-03 2026-11-10 2026-11-17 2026-11-24

Tous les mardis soirs, la ferme des Croquants organise un marché à la ferme avec leur fruits, légumes, oeufs et productions (conserves, pain, bières).

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Ferme des Croquants 196 Chemin de Pégarou La Bastide-de-Besplas 09350 Ariège Occitanie +33 7 66 75 56 26 lescroquants@mailo.com

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English :

Every Tuesday evening, Ferme des Croquants organizes a farm market featuring their fruit, vegetables, eggs and produce (preserves, bread, beer).

L’événement Marché à la Ferme des Croquants La Bastide-de-Besplas a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme des Vallées de l’Arize et de la Lèze