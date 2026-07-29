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AGENDA · Lamballe-Armor

Marché à la ferme Goûter et visite de l’exploitation laitière Anik crèmerie paysanne Lamballe-Armor

mercredi 19 août 2026 · Lamballe-Armor

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Anik Crèmerie
Ville
22400 Lamballe-Armor
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lamballe-Armor

Marché à la ferme Goûter et visite de l’exploitation laitière Anik crèmerie paysanne

Anik Crèmerie Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 16:00:00
fin : 2026-08-19 19:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Tous les mercredis, venez découvrir nos produits à la ferme à Lamballe !
Glaces, riz au lait, chocolat Chaud et autres délices vous attendent dans une ambiance conviviale.
– Goûter sur place chocolat chaud, riz au lait, glace
– Visite de l’exploitation laitière
– Lieu Ferme Anik Crèmerie Paysanne, Les Noës Maroué 22400 Lamballe-Armor

On vous attend nombreux pour partager le goût du vrai !
La Cab’Anne à pains
Ferme de Carcouet (oeufs)
Cidrerie Dretengoule
Onde Sauvage (tisanes)
La grange aux abeilles (miel)
Le Verger Fleuri Plestan (jus)
ANIK Crèmerie Paysanne (glaces)   .

Anik Crèmerie Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 95 62 89 78 

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English :

L’événement Marché à la ferme Goûter et visite de l’exploitation laitière Anik crèmerie paysanne Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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