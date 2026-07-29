Informations pratiques

Lamballe-Armor

Marché à la ferme Goûter et visite de l’exploitation laitière Anik crèmerie paysanne

Anik Crèmerie Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 16:00:00

fin : 2026-08-19 19:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Tous les mercredis, venez découvrir nos produits à la ferme à Lamballe !

Glaces, riz au lait, chocolat Chaud et autres délices vous attendent dans une ambiance conviviale.

– Goûter sur place chocolat chaud, riz au lait, glace

– Visite de l’exploitation laitière

– Lieu Ferme Anik Crèmerie Paysanne, Les Noës Maroué 22400 Lamballe-Armor

On vous attend nombreux pour partager le goût du vrai !

La Cab’Anne à pains

Ferme de Carcouet (oeufs)

Cidrerie Dretengoule

Onde Sauvage (tisanes)

La grange aux abeilles (miel)

Le Verger Fleuri Plestan (jus)

ANIK Crèmerie Paysanne (glaces) .

Anik Crèmerie Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 95 62 89 78

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English :

L’événement Marché à la ferme Goûter et visite de l’exploitation laitière Anik crèmerie paysanne Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor