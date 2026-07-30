Visite nocturne de l’église Saint Gobrien Église Saint-Gobrien Lamballe-Armor

Informations pratiques

Lamballe-Armor

Visite nocturne de l’église Saint Gobrien

Église Saint-Gobrien 2 Rue des Villes Neuves Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 19:30:00

fin : 2026-08-19 20:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Découverte de l’église et ses fresques du XIIe au XVIIe siècle.

4 personnes minimum pour assurer le départ de la visite. Nombre de personnes limité.

Réservation par téléphone ou sur le site internet de l’Office de tourisme.

Rendez-vous devant l’église.

La visite sera suivi d’un concert.

Ce bouquet musical est composé de pièces aux harmonies colorées et extravagantes, nous faisant voyager en Italie et en Allemagne. .

Église Saint-Gobrien 2 Rue des Villes Neuves Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 25 22 22

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English :

L’événement Visite nocturne de l’église Saint Gobrien Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor