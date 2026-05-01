Marché à l’Alchémille Kaysersberg Vignoble
Marché à l’Alchémille Kaysersberg Vignoble dimanche 17 mai 2026.
Kaysersberg Vignoble
Marché à l’Alchémille
53 route de Lapoutroie Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Marché de producteurs, ateliers culinaires, brocante et barbecue découvrez l’univers d’Alchémille autrement.
Le temps d’une journée, Alchémille ouvre ses portes autrement.
Un marché vivant, convivial, pour rencontrer celles et ceux qui nourrissent notre cuisine au quotidien producteurs, artisans, gestes, matières et savoir-faire.
Le marché de producteurs et d’artisans vous proposera miel, fromages, pleurotes & shiitakés, volailles, œufs frais, limonades bio et jus naturels, replants, pièces tournées en bois…
Une brocante de vaisselle du restaurant sera également au programme de cette journée. Quelques pièces de la maison qui continuent leur chemin ailleurs.
Le chef vous invite à partager des expériences lors d’ateliers culinaires, démonstrations ouvertes à tous, sans inscription, au cœur du restaurant
10h — Tout sur les pickles
11h30 — Le mousseux de pomme de terre
13h30 — Pétillant naturel
15h30 — Plantes sauvages, reconnaissance & usages
Buvette et barbecue sur place.
Une journée simple et vivante, pour découvrir l’univers Alchémille autrement, prendre le temps d’échanger, goûter, apprendre et se retrouver. Venez rencontrer celles et ceux qui nourrissent sa cuisine au quotidien. 0 .
53 route de Lapoutroie Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 66 41 contact@alchemille.alsace
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English :
Farmers? market, culinary workshops, flea market and barbecue: discover the world of Alchémille in a whole new way.
L’événement Marché à l’Alchémille Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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