Marché à Maxou

Les Carrières Maxou Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 18:00:00

fin : 2026-06-17 20:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Le marché hebdomadaire estival fait son retour les mercredis soirs à Maxou

Le marché hebdomadaire estival fait son retour les mercredis soirs à Maxou .

Les Carrières Maxou 46090 Lot Occitanie +33 5 65 36 83 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The weekly summer market returns to Maxou on Wednesday evenings

L’événement Marché à Maxou Maxou a été mis à jour le 2025-09-25 par OT Cahors Vallée du Lot