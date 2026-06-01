Marche à pied CAMPISTROUS Campistrous
Marche à pied CAMPISTROUS Campistrous dimanche 21 juin 2026.
Campistrous
Marche à pied
CAMPISTROUS A la Mairie de Campistrous Campistrous Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Le comité des Fêtes de Campistrous propose 3 marches 5km, 10km et 20km
Après la course le Comité des Fêtes propose un plateau repas à 12€
Inscriptions auprès d’Aurélie au 06 66 39 65 35 ou Isabelle au 06 63 34 56 86.
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CAMPISTROUS A la Mairie de Campistrous Campistrous 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 63 34 56 86
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English :
The Comité des Fêtes de Campistrous offers 3 walks: 5km, 10km and 20km
After the race, the Comité des Fêtes is offering a tray lunch at 12?
To register, contact Aurélie on 06 66 39 65 35 or Isabelle on 06 63 34 56 86.
L’événement Marche à pied Campistrous a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65