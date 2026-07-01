Marche active, Le Millepattes, Servon

Informations pratiques

Marche active Dimanche 9 août, 10h00 Le Millepattes France métropolitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-09T10:00:00+02:00 – 2026-08-09T11:30:00+02:00

Fin : 2026-08-09T10:00:00+02:00 – 2026-08-09T11:30:00+02:00

Stationnement : départ de la mairie de servon

Distance : 8,4 km – Dénivelé : 50 m

Responsable : Marc 06 42 19 52 85

ATTENTION: Pour la période des vacances, s’inscrire auprès des animateurs (mail, SMS ou WhatsApp).

La randonnée pourra être modifiée ou annulée en fonction de la disponibilité des animateurs ou de la météo

Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/editor/trails/3625064/ »}]

Parc François Mitterrand par Chemin des Roses