Marche active, Le Millepattes, Servon
dimanche 9 août 2026 · Le Millepattes · Servon
Informations pratiques
Marche active Dimanche 9 août, 10h00 Le Millepattes France métropolitaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-09T10:00:00+02:00 – 2026-08-09T11:30:00+02:00
Fin : 2026-08-09T10:00:00+02:00 – 2026-08-09T11:30:00+02:00
Stationnement : départ de la mairie de servon
Distance : 8,4 km – Dénivelé : 50 m
Responsable : Marc 06 42 19 52 85
ATTENTION: Pour la période des vacances, s’inscrire auprès des animateurs (mail, SMS ou WhatsApp).
La randonnée pourra être modifiée ou annulée en fonction de la disponibilité des animateurs ou de la météo
Découvrir le parcours sur SityTrail
Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/editor/trails/3625064/ »}]
Parc François Mitterrand par Chemin des Roses
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