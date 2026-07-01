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Marche active, Le Millepattes, Servon

dimanche 9 août 2026 · Le Millepattes · Servon

Marche active, Le Millepattes, Servon

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Lieu
Le Millepattes
Adresse
15 rue de la Poste - 77170 Servon
Ville
77170 Servon
Département
France métropolitaine

Marche active Dimanche 9 août, 10h00 Le Millepattes France métropolitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-09T10:00:00+02:00 – 2026-08-09T11:30:00+02:00
Fin : 2026-08-09T10:00:00+02:00 – 2026-08-09T11:30:00+02:00

Stationnement : départ de la mairie de servon
Distance : 8,4 km – Dénivelé : 50 m
Responsable : Marc 06 42 19 52 85
ATTENTION: Pour la période des vacances, s’inscrire auprès des animateurs (mail, SMS ou WhatsApp).
La randonnée pourra être modifiée ou annulée en fonction de la disponibilité des animateurs ou de la météo

Découvrir le parcours sur SityTrail

Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/editor/trails/3625064/ »}]
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