AGENDA · Servon
Marche active, Le Millepattes, Servon
dimanche 16 août 2026 · Le Millepattes · Servon
Informations pratiques
Marche active Dimanche 16 août, 10h00 Le Millepattes France métropolitaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-16T10:00:00+02:00 – 2026-08-16T11:30:00+02:00
Fin : 2026-08-16T10:00:00+02:00 – 2026-08-16T11:30:00+02:00
Stationnement : départ de la mairie de servon
Distance : 8,74km – Dénivelé : 43 m
Responsable : Marc 06 42 19 52 85
Découvrir le parcours sur SityTrail
Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/2618140-servon–r-16-8×56-km-domaine-de-saint-leu-xperignyx/ »}]
Domaine de saint leu (perigny)
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