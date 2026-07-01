Marche active, Le Millepattes, Servon

Informations pratiques

Marche active Dimanche 16 août, 10h00 Le Millepattes France métropolitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-16T10:00:00+02:00 – 2026-08-16T11:30:00+02:00

Fin : 2026-08-16T10:00:00+02:00 – 2026-08-16T11:30:00+02:00

Stationnement : départ de la mairie de servon

Distance : 8,74km – Dénivelé : 43 m

Responsable : Marc 06 42 19 52 85

Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/2618140-servon–r-16-8×56-km-domaine-de-saint-leu-xperignyx/ »}]

Domaine de saint leu (perigny)