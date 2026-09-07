Marche active, Le Millepattes, Servon

Informations pratiques

Marche active Dimanche 13 septembre, 10h00 Le Millepattes France métropolitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T10:00:00+02:00 – 2026-09-13T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-13T10:00:00+02:00 – 2026-09-13T11:30:00+02:00

Stationnement : départ de la mairie de servon

Distance : 8,2 km – Dénivelé : 35 m

Responsable : Jean Marc 06 60 36 24 56

Découvrir le parcours sur SityTrail

Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/2603582-servon–r-05-8×2-km-liaison-tgval-xchemin-des-rosesx-eden/ »}]

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