AGENDA · Servon
Marche active, Le Millepattes, Servon
dimanche 13 septembre 2026 · Le Millepattes · Servon
Informations pratiques
Marche active Dimanche 13 septembre, 10h00 Le Millepattes France métropolitaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T10:00:00+02:00 – 2026-09-13T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-13T10:00:00+02:00 – 2026-09-13T11:30:00+02:00
Stationnement : départ de la mairie de servon
Distance : 8,2 km – Dénivelé : 35 m
Responsable : Jean Marc 06 60 36 24 56
Découvrir le parcours sur SityTrail
Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/2603582-servon–r-05-8×2-km-liaison-tgval-xchemin-des-rosesx-eden/ »}]
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