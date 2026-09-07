AGENDA · Servon
Rando 1/2 journée, Le Millepattes, Servon
jeudi 10 septembre 2026 · Le Millepattes · Servon
Informations pratiques
Rando 1/2 journée Jeudi 10 septembre, 13h00 Le Millepattes France métropolitaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T13:00:00+02:00 – 2026-09-10T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-10T13:00:00+02:00 – 2026-09-10T17:30:00+02:00
Stationnement : Parking Mairie de Servon
Distance : 10,8 km – Dénivelé : 92 m
Responsables: Claude 06 30 24 60 08 / Bruno 06 87 24 91 55
Découvrir le parcours sur SityTrail
Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/2602583-servon–j-04-servon-x-golf-x-santeny-x-servon/ »}]
Golf parc Lésigny Santeny bas de choigny
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