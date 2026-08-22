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AGENDA · Locmaria-Plouzané

Marche afghane en rose Locmaria-Plouzané

samedi 5 septembre 2026 · Locmaria-Plouzané

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
29280 Locmaria-Plouzané
Département
Finistère
Tarif

Locmaria-Plouzané

Marche afghane en rose

Locmaria-Plouzané Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 11:30:00

Date(s) :
2026-09-05 2026-09-08 2026-09-12

Cette année, on prépare votre octobre rose en avance. Vous êtes inscrit(e)s à une course ou une marche rose pour soutenir la lutte contre le cancer du sein ? Je vous propose une préparation à ces deux activités avec une initiation à la marche afghane pour apprendre à les pratiquer sans efforts. C’est aussi une technique pour vous permettre de retourner marcher suite à un traumatisme du corps ou de l’esprit. Pour cette préparation, vous bénéficiez d’une sortie avec un tarif promotionnel afin que toutes et tous vous puissiez vous retrouver sur le sentier pour une marche rose réussie.   .

Locmaria-Plouzané 29280 Finistère Bretagne +33 6 49 34 86 88 

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English :

L’événement Marche afghane en rose Locmaria-Plouzané a été mis à jour le 2026-08-22 par OT IROISE BRETAGNE

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