Villeneuve-la-Rivière

MARCHE ART ET TERRE

Place de la République Villeneuve-la-Rivière Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28 14:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Une belle occasion de soutenir les producteurs, artisans et créateurs de notre territoire tout en passant un agréable moment en famille ou entre amis. Animations toute la matinée avec le duo Black and White et jeux interactifs pour petits et grands.

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Place de la République Villeneuve-la-Rivière 66610 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 92 82 00

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English :

It’s a great opportunity to support local producers, craftspeople and creators, while spending some quality time with family and friends. Entertainment all morning with the duo Black and White and interactive games for young and old.

L’événement MARCHE ART ET TERRE Villeneuve-la-Rivière a été mis à jour le 2026-06-03 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME