Informations pratiques

Aumale

Marché artisanal à Aumale

Rue du Bailliage Aumale Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-17 09:00:00

fin : 2026-10-18 19:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Rendez-vous à la halle au beurre de 9h à 19h Entrée gratuite

Cuisine et confection traditionnelle proche de chez vous découvrez l’expérience de nos artisans

nourriture boissons maroquinerie accessoires et bien plus encore seront au rendez-vous

Infos 07 67 55 06 33 / 06 13 21 56 08 .

Rue du Bailliage Aumale 76390 Seine-Maritime Normandie +33 6 13 21 56 08

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English : Marché artisanal à Aumale

L’événement Marché artisanal à Aumale Aumale a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme Aumale Blangy