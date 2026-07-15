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AGENDA · Aumale

Marché artisanal à Aumale Aumale

samedi 17 octobre 2026 · Aumale

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Rue du Bailliage
Ville
76390 Aumale
Département
Seine-Maritime
Tarif

Aumale

Marché artisanal à Aumale

Rue du Bailliage Aumale Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-17 09:00:00
fin : 2026-10-18 19:00:00

Date(s) :
2026-10-17

Rendez-vous à la halle au beurre de 9h à 19h Entrée gratuite
Cuisine et confection traditionnelle proche de chez vous découvrez l’expérience de nos artisans
nourriture boissons maroquinerie accessoires et bien plus encore seront au rendez-vous
Infos 07 67 55 06 33 / 06 13 21 56 08   .

Rue du Bailliage Aumale 76390 Seine-Maritime Normandie +33 6 13 21 56 08 

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English : Marché artisanal à Aumale

L’événement Marché artisanal à Aumale Aumale a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme Aumale Blangy

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