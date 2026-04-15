Marché Artisanal au Blablab’Art à Esternay Blablab’Art Esternay

Esternay

Marché Artisanal au Blablab’Art à Esternay

Blablab’Art 12 Avenue de la Gare Esternay Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 10:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Le BLA BLA B’ART est bien plus qu’un bar c’est un lieu convivial de rencontres et de découvertes, où l’on vient boire un verre et partager un bon moment, au rythme de nombreuses animations.Tout public

Envie de flâner, découvrir et vous faire plaisir ? Ne manquez pas le marché artisanal du Blablab’Art, le dimanche 3 mai 2026 de 10h à 18h !

Partez à la rencontre de 16 artisans et producteurs passionnés et laissez-vous séduire par une multitude de créations et de saveurs bijoux, miel, nougat, jus de fruits, fleurs, bougies, objets en bois, impression 3D, maquillage enfant… une véritable invitation à la découverte !

Plongez dans une ambiance chaleureuse et festive tout au long de la journée

• Concert live de 12h à 15h aux sonorités bossa nova et latines avec Joia de Bossa

• Exposition photo de Melissa Couto Soulful Vintage Moments

Un rendez-vous incontournable pour partager un moment convivial, entre créativité, musique et plaisirs gourmands ! .

Blablab’Art 12 Avenue de la Gare Esternay 51310 Marne Grand Est blablabart.esternay@gmail.com

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English : Marché Artisanal au Blablab’Art à Esternay

BLA BLA B?ART is much more than just a bar: it’s a friendly place to meet new people and discover new things, where you can enjoy a drink and a good time, to the rhythm of a wide range of entertainment.

L’événement Marché Artisanal au Blablab’Art à Esternay Esternay a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme de Sézanne et sa région