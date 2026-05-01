Le Pailly

Marché Artisanal au Château du Pailly

Château du Pailly Le Pailly Haute-Marne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Tout public

Organisé par l’association Renaissance Château du Pailly en partenariat avec le Comité des Fêtes du Pailly

Des auteurs vous attendent et dédicaceront leurs ouvrages !

Visite guidée du Château

Buvette et restauration .

Château du Pailly Le Pailly 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 03 84 45 12 chateaudupailly@outlook.fr

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English :

L’événement Marché Artisanal au Château du Pailly Le Pailly a été mis à jour le 2026-05-04 par Antenne du Pays de Langres