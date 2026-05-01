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Marché Artisanal au Château du Pailly Le Pailly

Marché Artisanal au Château du Pailly Le Pailly

Marché Artisanal au Château du Pailly Le Pailly dimanche 10 mai 2026.

Adresse : Château du Pailly

Ville : 52600 Le Pailly

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif : 7 7 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Le Pailly

Marché Artisanal au Château du Pailly

Château du Pailly Le Pailly Haute-Marne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Tout public
Organisé par l’association Renaissance Château du Pailly en partenariat avec le Comité des Fêtes du Pailly
Des auteurs vous attendent et dédicaceront leurs ouvrages !
Visite guidée du Château
Buvette et restauration   .

Château du Pailly Le Pailly 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 03 84 45 12  chateaudupailly@outlook.fr

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English :

L’événement Marché Artisanal au Château du Pailly Le Pailly a été mis à jour le 2026-05-04 par Antenne du Pays de Langres

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