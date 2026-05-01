Marché Artisanal au Château du Pailly Le Pailly
Marché Artisanal au Château du Pailly Le Pailly dimanche 10 mai 2026.
Le Pailly
Marché Artisanal au Château du Pailly
Château du Pailly Le Pailly Haute-Marne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Tout public
Organisé par l’association Renaissance Château du Pailly en partenariat avec le Comité des Fêtes du Pailly
Des auteurs vous attendent et dédicaceront leurs ouvrages !
Visite guidée du Château
Buvette et restauration .
Château du Pailly Le Pailly 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 03 84 45 12 chateaudupailly@outlook.fr
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English :
L’événement Marché Artisanal au Château du Pailly Le Pailly a été mis à jour le 2026-05-04 par Antenne du Pays de Langres