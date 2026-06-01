Marché artisanal chez Oscaar Marly
Marché artisanal chez Oscaar Marly vendredi 19 juin 2026.
Marly
Marché artisanal chez Oscaar
7 Rue Oscar Carpentier Marly Nord
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19 23:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Marché Artisanal d’Été chez Oscaar
Envie d’une douce soirée d’été rythmée par la créativité locale ? Le vendredi 19 juin, de 18h à 23h, la ville de Marly vous invite à l’événement incontournable de la saison le Marché Artisanal chez Oscaar ! Dans une ambiance chaleureuse, festive et estivale, venez flâner et découvrir le savoir-faire de nombreux créateurs de la région.
Venez nombreux pour célébrer l’artisanat et la convivialité locale sous le soleil de Marly !
Marché Artisanal d’Été chez Oscaar
Envie d’une douce soirée d’été rythmée par la créativité locale ? Le vendredi 19 juin, de 18h à 23h, la ville de Marly vous invite à l’événement incontournable de la saison le Marché Artisanal chez Oscaar ! Dans une ambiance chaleureuse, festive et estivale, venez flâner et découvrir le savoir-faire de nombreux créateurs de la région.
Venez nombreux pour célébrer l’artisanat et la convivialité locale sous le soleil de Marly ! .
7 Rue Oscar Carpentier Marly 59770 Nord Hauts-de-France
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English :
Summer Craft Market at Oscaar
Looking for a relaxing summer evening filled with local creativity? On Friday, June 19, from 6:00 PM to 11:00 PM, the town of Marly invites you to the must-see event of the season: the Artisan Market at Oscaar! In a warm, festive, and summery atmosphere, come stroll around and discover the craftsmanship of many local creators.
Come one, come all to celebrate local crafts and community spirit under the Marly sun!
L’événement Marché artisanal chez Oscaar Marly a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Valenciennes
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