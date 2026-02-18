Marché artisanal de Gézoncourt MJC Ratias de Paoués Gézoncourt

Marché artisanal de Gézoncourt

MJC Ratias de Paoués 1 Place de la Fontaine Gézoncourt Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Le Marché artisanal de Gézoncourt revient pour sa 4ème édition !

Sur place buvette, restauration, concertsTout public

0 .

MJC Ratias de Paoués 1 Place de la Fontaine Gézoncourt 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 71 35 47 08 ratiasdepaoues@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Gézoncourt craft market is back for its 4th edition!

On site: refreshments, food, concerts

L’événement Marché artisanal de Gézoncourt Gézoncourt a été mis à jour le 2026-02-18 par OT PONT A MOUSSON