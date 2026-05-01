MARCHÉ ARTISANAL DE SUSSARGUES Sussargues
MARCHÉ ARTISANAL DE SUSSARGUES Sussargues dimanche 24 mai 2026.
Sussargues
MARCHÉ ARTISANAL DE SUSSARGUES
Sussargues Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Organisé par le Foyer rural, le marché artisanal de Sussargues aura lieu le dimanche 24 mai de 10h à 18h au Parc du Bérange.
– Venez rencontrer plus de 50 artisans et vivre une journée pleine d’animations pour les enfants (balades à poneys, chasse aux trésors). Buvette et petite restauration sur place.
Organisé par le Foyer rural, le marché artisanal de Sussargues aura lieu le dimanche 24 mai de 10h à 18h au Parc du Bérange.
– Venez rencontrer plus de 50 artisans et vivre une journée pleine d’animations pour les enfants (balades à poneys, chasse aux trésors). Buvette et petite restauration sur place.
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Sussargues 34160 Hérault Occitanie +33 4 67 13 60 00
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English :
Organized by the Foyer Rural, the Sussargues craft market will take place on Sunday May 24 from 10am to 6pm in the Parc du Bérange.
– Come and meet over 50 artisans and enjoy a day full of entertainment for children (pony rides, treasure hunts). Refreshments and snacks on site.
L’événement MARCHÉ ARTISANAL DE SUSSARGUES Sussargues a été mis à jour le 2026-05-11 par 34 OT MONTPELLIER
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