Sussargues

MARCHÉ ARTISANAL DE SUSSARGUES

Sussargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Organisé par le Foyer rural, le marché artisanal de Sussargues aura lieu le dimanche 24 mai de 10h à 18h au Parc du Bérange.

– Venez rencontrer plus de 50 artisans et vivre une journée pleine d’animations pour les enfants (balades à poneys, chasse aux trésors). Buvette et petite restauration sur place.

Organisé par le Foyer rural, le marché artisanal de Sussargues aura lieu le dimanche 24 mai de 10h à 18h au Parc du Bérange.

– Venez rencontrer plus de 50 artisans et vivre une journée pleine d’animations pour les enfants (balades à poneys, chasse aux trésors). Buvette et petite restauration sur place.

Vous souhaitez exposer vos créations ?

→ Informations et réservations artisans au 06.38.72.28.33 .

Sussargues 34160 Hérault Occitanie +33 4 67 13 60 00

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English :

Organized by the Foyer Rural, the Sussargues craft market will take place on Sunday May 24 from 10am to 6pm in the Parc du Bérange.

– Come and meet over 50 artisans and enjoy a day full of entertainment for children (pony rides, treasure hunts). Refreshments and snacks on site.

L’événement MARCHÉ ARTISANAL DE SUSSARGUES Sussargues a été mis à jour le 2026-05-11 par 34 OT MONTPELLIER