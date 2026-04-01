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Marché artisanal et alimentaire Village Village Bormes-les-Mimosas

Marché artisanal et alimentaire Village Village Bormes-les-Mimosas jeudi 1 octobre 2026.

Lieu : Village

Adresse : Place Saint-François

Ville : 83230 Bormes-les-Mimosas

Département : Var

Début : jeudi 1 octobre 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Bormes-les-Mimosas

Marché artisanal et alimentaire Village

Village Place Saint-François Bormes-les-Mimosas Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-03 08:00:00
fin : 2026-05-07 13:00:00

Date(s) :
2026-06-03 2026-10-01

Marché traditionnel provençal tous les mercredis matins de 8h00 à 13h00.
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Village Place Saint-François Bormes-les-Mimosas 83230 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 05 34 50  courrier@ville-bormes.fr

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English :

Traditional Provencal market every Wednesday morning from 8am to 1pm.

L’événement Marché artisanal et alimentaire Village Bormes-les-Mimosas a été mis à jour le 2026-04-15 par Mairie de Bormes les Mimosas

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