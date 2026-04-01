Marché artisanal et alimentaire Village Village Bormes-les-Mimosas
Marché artisanal et alimentaire Village Village Bormes-les-Mimosas jeudi 1 octobre 2026.
Bormes-les-Mimosas
Marché artisanal et alimentaire Village
Village Place Saint-François Bormes-les-Mimosas Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-03 08:00:00
fin : 2026-05-07 13:00:00
Date(s) :
2026-06-03 2026-10-01
Marché traditionnel provençal tous les mercredis matins de 8h00 à 13h00.
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Village Place Saint-François Bormes-les-Mimosas 83230 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 05 34 50 courrier@ville-bormes.fr
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English :
Traditional Provencal market every Wednesday morning from 8am to 1pm.
L’événement Marché artisanal et alimentaire Village Bormes-les-Mimosas a été mis à jour le 2026-04-15 par Mairie de Bormes les Mimosas
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