Marché artisanal et alimentaire Village Village Bormes-les-Mimosas

Bormes-les-Mimosas

Marché artisanal et alimentaire Village

Village Place Saint-François Bormes-les-Mimosas Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-03 08:00:00

fin : 2026-05-07 13:00:00

Date(s) :

2026-06-03 2026-10-01

Marché traditionnel provençal tous les mercredis matins de 8h00 à 13h00.

.

Village Place Saint-François Bormes-les-Mimosas 83230 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 05 34 50 courrier@ville-bormes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Traditional Provencal market every Wednesday morning from 8am to 1pm.

L’événement Marché artisanal et alimentaire Village Bormes-les-Mimosas a été mis à jour le 2026-04-15 par Mairie de Bormes les Mimosas