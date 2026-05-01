Fresnoy-la-Rivière

Marché artisanal et Brocante

Rue de l’Automne Fresnoy-la-Rivière Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 07:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Buvette et restauration sur place

Dimanche 24 mai

de 7h à 17h

Rue de l’Automne

60127 Fresnoy-la-Rivière

Pour tout renseignement, contactez Mme Lucie Mathon au 0615407129 ou via le mail: comitedesfetesfresnoylariviere@gmail.com

Buvette et restauration sur place

Dimanche 24 mai

de 7h à 17h

Rue de l’Automne

60127 Fresnoy-la-Rivière

Pour tout renseignement, contactez Mme Lucie Mathon au 0615407129 ou via le mail: comitedesfetesfresnoylariviere@gmail.com .

Rue de l’Automne Fresnoy-la-Rivière 60127 Oise Hauts-de-France +33 6 15 40 71 29 comitedesfetesfresnoylariviere@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Refreshments and catering on site

? Sunday May 24th

? 7 a.m. to 5 p.m

? Rue de l’Automne

60127 Fresnoy-la-Rivière

For further information, please contact Mrs. Lucie Mathon at 0615407129 or via e-mail: comitedesfetesfresnoylariviere@gmail.com

L’événement Marché artisanal et Brocante Fresnoy-la-Rivière a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Pays de Valois