Marché artisanal et Brocante Fresnoy-la-Rivière
Marché artisanal et Brocante Fresnoy-la-Rivière dimanche 24 mai 2026.
Fresnoy-la-Rivière
Marché artisanal et Brocante
Rue de l’Automne Fresnoy-la-Rivière Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 07:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Buvette et restauration sur place
Dimanche 24 mai
de 7h à 17h
Rue de l’Automne
60127 Fresnoy-la-Rivière
Pour tout renseignement, contactez Mme Lucie Mathon au 0615407129 ou via le mail: comitedesfetesfresnoylariviere@gmail.com
Buvette et restauration sur place
Dimanche 24 mai
de 7h à 17h
Rue de l’Automne
60127 Fresnoy-la-Rivière
Pour tout renseignement, contactez Mme Lucie Mathon au 0615407129 ou via le mail: comitedesfetesfresnoylariviere@gmail.com .
Rue de l’Automne Fresnoy-la-Rivière 60127 Oise Hauts-de-France +33 6 15 40 71 29 comitedesfetesfresnoylariviere@gmail.com
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English :
Refreshments and catering on site
? Sunday May 24th
? 7 a.m. to 5 p.m
? Rue de l’Automne
60127 Fresnoy-la-Rivière
For further information, please contact Mrs. Lucie Mathon at 0615407129 or via e-mail: comitedesfetesfresnoylariviere@gmail.com
L’événement Marché artisanal et Brocante Fresnoy-la-Rivière a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Pays de Valois