Marché artisanal et de producteurs – Visite découverte du jardin pédagogique de plantes médicinales et aromatiques, jardin de la chevérière, La Boissière-de-Montaigu

Marché artisanal et de producteurs – Visite découverte du jardin pédagogique de plantes médicinales et aromatiques 6 et 7 juin jardin de la chevérière Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Marché de producteurs et d’artisans, découverte du jardin et des plantes en autonomie ou visite guidée, découverte des oiseaux, expositions de photos et de peintures, animations diverses

jardin de la chevérière jardin de la chevérière 85600a boissière de montaigu La Boissière-de-Montaigu 85600 Vendée Pays de la Loire 0750320611 Jardin de la Chevérière existe depuis 2001 , c’est un jardin pédagogique de plantes médicinales et aromatiques, lors de ces jouirnées le jardin accueille un marché de producteurs et d’artisans et de nombreuses animlations autour du jardin et de son environnement, le jardin est ouvert librement toute l’année

© francoise champain