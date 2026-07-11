Informations pratiques

Belles-Fontaines

Marché artisanal et gourmand

Place de Courchaton Courchaton Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 09:00:00

fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Venez profiter d’un marché artisanal et gourmand le dimanche 6 septembre à Belles-Fontaines. Buvette et restauration sur place . .

Place de Courchaton Belles-Fontaines 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté marcheartisanalcourchaton@gmail.com

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English : Marché artisanal et gourmand

L’événement Marché artisanal et gourmand Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-07-11 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL