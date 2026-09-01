AGENDA · Fouquebrune
Marché artisanal Marsac Fouquebrune
dimanche 13 septembre 2026 · Marsac · Fouquebrune
Informations pratiques
Fouquebrune
Marché artisanal
Marsac 4 Rte de Chez Catias Fouquebrune Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Marché artisanal (70 exposants) et journée portes ouvertes de ça va l’Fer.
.
Marsac 4 Rte de Chez Catias Fouquebrune 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 54 27 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Handicraft Market (70 exhibitors) and Open House at %E7a va l’Fer.
L’événement Marché artisanal Fouquebrune a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme du Sud Charente