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AGENDA · Fouquebrune

Marché artisanal Marsac Fouquebrune

dimanche 13 septembre 2026 · Marsac · Fouquebrune

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Marsac
Adresse
4 Rte de Chez Catias
Ville
16410 Fouquebrune
Département
Charente
Tarif

Fouquebrune

Marché artisanal

Marsac 4 Rte de Chez Catias Fouquebrune Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Marché artisanal (70 exposants) et journée portes ouvertes de ça va l’Fer.
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Marsac 4 Rte de Chez Catias Fouquebrune 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 54 27 87 

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English :

Handicraft Market (70 exhibitors) and Open House at %E7a va l’Fer.

L’événement Marché artisanal Fouquebrune a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme du Sud Charente

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