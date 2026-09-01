Marché artisanal Marsac Fouquebrune

Informations pratiques

Fouquebrune

Marché artisanal

Marsac 4 Rte de Chez Catias Fouquebrune Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Marché artisanal (70 exposants) et journée portes ouvertes de ça va l’Fer.

.

Marsac 4 Rte de Chez Catias Fouquebrune 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 54 27 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Handicraft Market (70 exhibitors) and Open House at %E7a va l’Fer.

L’événement Marché artisanal Fouquebrune a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme du Sud Charente