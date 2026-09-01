Informations pratiques

Fouquebrune

Visites de l’église Saint-Maurice Journées Européennes du Patrimoine

Place des tilleuls Fouquebrune Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir cette magnifique église Fortifiée dont la création remonte au XIIe siècle. A l’occasion des JEP, des visites commentées du site seront proposées gratuitement dès 10h samedi et dimanche comptez 30mn, informations au 06 12 89 72 69.

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Place des tilleuls Fouquebrune 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 89 72 69 fouquebrune.patrimoine@outlook.fr

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English : Visites de l’église Saint-Maurice Journées Européennes du Patrimoine

Come and discover this magnificent fortified church, which dates back to the 12th century. To mark the European Heritage Days, free guided tours of the site will be available from 10.00 am on Saturday and Sunday; each tour lasts 30 minutes. For further information, please call 06 12 89 72 69.

L’événement Visites de l’église Saint-Maurice Journées Européennes du Patrimoine Fouquebrune a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme du Sud Charente