Le Tréport

Marché artisanal

Sous le chapiteau, à côté de Casino Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-30 14:00:00

fin : 2026-05-03 19:00:00

Date(s) :

2026-04-30

L’Association World Dance vous propose un marché artisanal, sous le chapiteau de la Plage. Artisans, créateurs, gravures bois et verre Impression 3D Bijoux Création au tricot de vêtement enfants et poupées. Bougies parfumées.. Jeudi 30 avril de 14h à 19h. Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h30. Entrée gratuite. .

Sous le chapiteau, à côté de Casino Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 6 30 86 40 45 carole-et-james@wanadoo.fr

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English : Marché artisanal

L’événement Marché artisanal Le Tréport a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers