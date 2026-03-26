Marché artisanal Les Arsures
Marché artisanal Les Arsures dimanche 10 mai 2026.
Les Arsures
Vide grenier
Place du village Les Arsures Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Vide grenier toute la journée avec restauration.
Organisé par le comité d’Animation de la Molaine. .
Place du village Les Arsures 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté mairie@lesarsures.fr
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Les Arsures a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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