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Marché artisanal Les Arsures

Marché artisanal Les Arsures dimanche 10 mai 2026.

Adresse : Place du village

Ville : 39600 Les Arsures

Département : Jura

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Les Arsures

Vide grenier

Place du village Les Arsures Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Vide grenier toute la journée avec restauration.

Organisé par le comité d’Animation de la Molaine.   .

Place du village Les Arsures 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté   mairie@lesarsures.fr

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Les Arsures a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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