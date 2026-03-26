Marché artisanal Les Arsures

Les Arsures

Vide grenier

Place du village Les Arsures Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Vide grenier toute la journée avec restauration.

Organisé par le comité d’Animation de la Molaine. .

Place du village Les Arsures 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté mairie@lesarsures.fr

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Les Arsures a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA