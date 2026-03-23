Marché artisanal Les Arsures

Marché artisanal Les Arsures dimanche 10 mai 2026.

Marché artisanal

Place du village Les Arsures Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:30:00
fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Marché artisanal aux Arsures organisé par le comité d’Animation de la Molaine.
Accès libre .   .

Place du village Les Arsures 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 63 94 54  mairie@lesarsures.fr

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English : Marché artisanal

L’événement Marché artisanal Les Arsures a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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