Balaruc-les-Bains

MARCHÉ ARTISANAL NOCTURNE

Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-24

Profitez des vendredis soir cet été pour flâner le long de la promenade et parmi les stands du marché artisanal nocturne de Balaruc-les-Bains. .

Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 46 81 00

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English :

L’événement MARCHÉ ARTISANAL NOCTURNE Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-20 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE