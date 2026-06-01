Marché Artisanal Nocturne Quai Charles de Gaulle Sanary-sur-Mer
Marché Artisanal Nocturne Quai Charles de Gaulle Sanary-sur-Mer vendredi 26 juin 2026.
Sanary-sur-Mer
Marché Artisanal Nocturne
Quai Charles de Gaulle Le Port de Sanary Sanary-sur-Mer Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:30:00
fin : 2026-08-30 00:30:00
Date(s) :
2026-06-26
Du 26 juin au 31 août 2026, le port de Sanary-sur-Mer s’anime chaque soir avec son incontournable Marché Artisanal Nocturne, installé sur le port et l’allée d’Estienne d’Orves.
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Quai Charles de Gaulle Le Port de Sanary Sanary-sur-Mer 83110 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 74 01 04 info@sanary-tourisme.com
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English : Nighttime Craft Market
From June 26 to August 31, 2026, the port of Sanary-sur-Mer comes alive every evening with its must-see Nighttime Craft Market, set up along the harbor and the Allée d’Estienne d’Orves.
L’événement Marché Artisanal Nocturne Sanary-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de Sanary sur Mer
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