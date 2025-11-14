Messe anticipée de Noël Théâtre Galli Sanary-sur-Mer
Messe anticipée de Noël Théâtre Galli Sanary-sur-Mer jeudi 24 décembre 2026.
Sanary-sur-Mer
Messe anticipée de Noël
Théâtre Galli 80 Rue Raoul Henri Sanary-sur-Mer Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-24 18:30:00
fin : 2026-12-24
Date(s) :
2026-12-24
Le 24 décembre à 18h30, retrouvons-nous au Théâtre Galli pour célébrer ensemble la messe anticipée de Noël. Un beau moment de paix et de joie à partager.
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Théâtre Galli 80 Rue Raoul Henri Sanary-sur-Mer 83110 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 74 01 04 info@sanary-tourisme.com
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English : Early Christmas Mass
On December 24 at 6:30 p.m., let’s meet at the Galli Theater to celebrate Christmas Eve Mass together. A beautiful moment of peace and joy to share.
L’événement Messe anticipée de Noël Sanary-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme de Sanary sur Mer
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