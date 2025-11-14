Messe anticipée de Noël Théâtre Galli Sanary-sur-Mer

Sanary-sur-Mer

Messe anticipée de Noël

Théâtre Galli 80 Rue Raoul Henri Sanary-sur-Mer Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-24 18:30:00

fin : 2026-12-24

Date(s) :

2026-12-24

Le 24 décembre à 18h30, retrouvons-nous au Théâtre Galli pour célébrer ensemble la messe anticipée de Noël. Un beau moment de paix et de joie à partager.

.

Théâtre Galli 80 Rue Raoul Henri Sanary-sur-Mer 83110 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 74 01 04 info@sanary-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Early Christmas Mass

On December 24 at 6:30 p.m., let’s meet at the Galli Theater to celebrate Christmas Eve Mass together. A beautiful moment of peace and joy to share.

L’événement Messe anticipée de Noël Sanary-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme de Sanary sur Mer