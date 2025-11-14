Veillée de Noël & Messe de Minuit Place Michel Pacha Sanary-sur-Mer
Veillée de Noël & Messe de Minuit Place Michel Pacha Sanary-sur-Mer vendredi 25 décembre 2026.
Sanary-sur-Mer
Veillée de Noël & Messe de Minuit
Place Michel Pacha Eglise Saint Nazaire Sanary-sur-Mer Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-24 23:30:00
fin : 2026-12-24
Date(s) :
2026-12-24
Participez à la veillée de Noël suivie de la messe de Minuit au sein de l’Église Saint-Nazaire.
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Place Michel Pacha Eglise Saint Nazaire Sanary-sur-Mer 83110 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 74 59 90
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English : Christmas Eve & Midnight Mass
Join us for Christmas Eve and Midnight Mass at Saint-Nazaire Church.
L’événement Veillée de Noël & Messe de Minuit Sanary-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme de Sanary sur Mer
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