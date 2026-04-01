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Marché Artisanal Sorigny

Marché Artisanal Sorigny

Marché Artisanal Sorigny dimanche 26 avril 2026.

Adresse : avenue du 11 novembre 1918

Ville : 37250 Sorigny

Département : Indre-et-Loire

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Sorigny

Marché Artisanal

avenue du 11 novembre 1918 Sorigny Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Exposition & marché artisanal à Sorigny organisé par l’association Les 10 Doigts

Samedi 25 et dimanche 26 avril 2026 9h 18h
Exposition Venez découvrir les créations des élèves peinture, poterie, couture et patchwork.

Dimanche 26 avril 2026 9h/18h
Marché artisanal
Exposition & marché artisanal à Sorigny organisé par l’association Les 10 Doigts

Samedi 25 et dimanche 26 avril 2026 9h 18h
Espace Gilbert Trottier Sorigny (37250)
Exposition Venez découvrir les créations des élèves peinture, poterie, couture et patchwork.

Dimanche 26 avril 2026 9h/18h
Sous la Halle de Sorigny (37250
NOUVEAU Marché artisanal
35 artisans et créateurs présents
Food truck de crêpes sur place
Entrée libre   .

avenue du 11 novembre 1918 Sorigny 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

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English :

Exhibition & craft market in Sorigny organized by the association Les 10 Doigts

Saturday April 25 and Sunday April 26, 2026 9 am to 6 pm
Exhibition: Come and discover the creations of our students: painting, pottery, sewing and patchwork.

Sunday April 26, 2026 9h/18h
Craft market

L’événement Marché Artisanal Sorigny a été mis à jour le 2026-04-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme