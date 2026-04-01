Sorigny

Marché Artisanal

avenue du 11 novembre 1918 Sorigny Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Exposition & marché artisanal à Sorigny organisé par l’association Les 10 Doigts

Samedi 25 et dimanche 26 avril 2026 9h 18h

Exposition Venez découvrir les créations des élèves peinture, poterie, couture et patchwork.

Dimanche 26 avril 2026 9h/18h

Marché artisanal

Exposition & marché artisanal à Sorigny organisé par l’association Les 10 Doigts

Samedi 25 et dimanche 26 avril 2026 9h 18h

Espace Gilbert Trottier Sorigny (37250)

Exposition Venez découvrir les créations des élèves peinture, poterie, couture et patchwork.

Dimanche 26 avril 2026 9h/18h

Sous la Halle de Sorigny (37250

NOUVEAU Marché artisanal

35 artisans et créateurs présents

Food truck de crêpes sur place

Entrée libre .

avenue du 11 novembre 1918 Sorigny 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Exhibition & craft market in Sorigny organized by the association Les 10 Doigts

Saturday April 25 and Sunday April 26, 2026 9 am to 6 pm

Exhibition: Come and discover the creations of our students: painting, pottery, sewing and patchwork.

Sunday April 26, 2026 9h/18h

Craft market

L’événement Marché Artisanal Sorigny a été mis à jour le 2026-04-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme