Belleville

Marché artisanal Troc aux plantes

Place de la Mairie Belleville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Le 17 mai 2026 11ème édition du marché artisanal et troc aux plantes à Belleville.

Venez aiguiser vos couteaux, ciseaux et outils divers ! Les emmancheurs d’outils seront là pour

redonner une nouvelle vie à vos bêches, fourches etc…

Des artisans, des jeux, un atelier fleurs séchées, un orgue de barbarie animeront aussi cette belle manifestation !

Venez troquer vos plantes et plants divers que vous ne voulez pas jeter ! et si vous prend l’envie de faire un espace floral ou un petit jardin vous pourrez trouver votre bonheur.

On vous attend, venez nombreux.Tout public

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Place de la Mairie Belleville 54940 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 37 43 92 50

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English :

May 17, 2026: 11th Belleville craft and plant market.

Come and sharpen your knives, scissors and other tools! The tool sharpeners will be there to

give new life to your spades, forks, etc?

Craftsmen, games, a dried flower workshop and a barrel organ will also liven up the event!

Come and swap your plants and miscellaneous seedlings that you don’t want to throw away! And if you feel like creating a floral area or a small garden, you’ll be able to find what you’re looking for.

We look forward to seeing you there.

L’événement Marché artisanal Troc aux plantes Belleville a été mis à jour le 2026-05-12 par OT PONT A MOUSSON