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AGENDA · Sare

Marché Artisanat et Création Plaza Sare

lundi 24 août 2026 · Plaza · Sare

Marché Artisanat et Création Plaza Sare

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
lundi 24 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Plaza
Adresse
Fronton
Ville
64310 Sare
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Sare

Marché Artisanat et Création

Plaza Fronton Sare Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 09:00:00
fin : 2026-08-24 13:00:00

Date(s) :
2026-08-24

Artisans, créateurs et commerçants sur la place du village.   .

Plaza Fronton Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 20 28 

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English : Marché Artisanat et Création

L’événement Marché Artisanat et Création Sare a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque

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