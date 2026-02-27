Marché Artisanat/Terroir Place du Général de Gaulle Plouescat

Plouescat

Marché Artisanat/Terroir

Place du Général de Gaulle Halles de Plouescat Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 09:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Marché Artisanal et produits du Terroir. Sous les Halles et sur la place des Halles, une quarantaine d’Artisans Créateurs ou Terroir viendront exposer pour le plus grand plaisir des flâneurs. Petite restauration sur place, ambiance conviviale assurée, pour la belle cause du Jumelage Anglais Plouescat/Braunton qui fête cette année son demi-siècle d’existence.

Pour les pauses de 10 heures, déjeuner et goûter, une petite restauration et boissons est disponible sur place. Nous disposons des meilleurs crêpiers de l’Ouest, tant pour les galettes-saucisses que pour les crêpes froment et nos confitures sont faites maison.

Les bénéfices retirés de cette manifestation permettent au Comité de Jumelage, d’offrir le séjour Outre-Manche à 2 collégiens méritants, issus des 2 collèges de la Commune. Ils ont ainsi l’opportunité de s’immerger pendant 5 jours, dans la culture britannique avec les Membres du Jumelage franco-anglais… La pérennisation d’un Jumelage passe bien évidemment par les échanges intergénérationnels, qui méritent d’être soutenus !

Alors, venez nombreux passer un beau moment avec nous ! .

Place du Général de Gaulle Halles de Plouescat Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 19 24 18

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English : Marché Artisanat/Terroir

L’événement Marché Artisanat/Terroir Plouescat a été mis à jour le 2026-04-09 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX