Arvieux

Marché

La Halle Arvieux centre Arvieux Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26 08:30:00

fin : 2026-09-05 12:30:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-06-27 2026-08-14 2026-08-22

Chaque semaine, tu trouveras ici des produits locaux fruits et légumes, fromage de chèvre, pâtes fraiches et aussi de délicieux plats à emporter. De quoi régaler toute la famille !

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La Halle Arvieux centre Arvieux 05350 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 46 72 81 mairie@arvieux.fr

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English :

Every week, you’ll find local produce such as fruit and vegetables, goat’s cheese, fresh pasta and delicious takeaway dishes. Something for the whole family!

L’événement Marché Arvieux a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras