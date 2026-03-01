Marché au Gras du Dimanche Grasse Matinée Halle au Gras Gimont

Marché au Gras du Dimanche Grasse Matinée

Halle au Gras 30 boulevard du Nord Gimont Gers

Début : Dimanche 2026-10-26 10:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-10-26

Venez faire La Grasse matinée dès 10h à Gimont marché aux carcasses et marché aux foies gras sont au rendez-vous !

Halle au Gras 30 boulevard du Nord Gimont 32200 Gers Occitanie +33 5 62 67 77 87 contact@tourisme-3cag-gers.com

English : Sunday Fat Market Grasse Matinée

Come and do La Grasse Matinée from 10am in Gimont: carcasses market and foie gras market are there !

