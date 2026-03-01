Marché au Gras du Dimanche Grasse Matinée Halle au Gras Gimont
Marché au Gras du Dimanche Grasse Matinée
Halle au Gras 30 boulevard du Nord Gimont Gers
Venez faire La Grasse matinée dès 10h à Gimont marché aux carcasses et marché aux foies gras sont au rendez-vous !
Halle au Gras 30 boulevard du Nord Gimont 32200 Gers Occitanie +33 5 62 67 77 87 contact@tourisme-3cag-gers.com
English : Sunday Fat Market Grasse Matinée
Come and do La Grasse Matinée from 10am in Gimont: carcasses market and foie gras market are there !
