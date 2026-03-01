Marché au Gras du vendredi Seissan
Marché au Gras du vendredi Seissan samedi 31 octobre 2026.
Marché au Gras du vendredi
Halle au gras Seissan Gers
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-31 10:00:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-10-31
Le traditionnel marché au gras se déroule sous la grande halle de Seissan le vendredi dès 10h.
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Halle au gras Seissan 32260 Gers Occitanie +33 5 62 66 21 78 mairie@seissan.fr
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English :
The traditional marché au gras takes place in Seissan’s main market hall on Fridays from 10am.
L’événement Marché au Gras du vendredi Seissan a été mis à jour le 2026-03-18 par PNR Astarac