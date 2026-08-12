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AGENDA · Augicourt

Marche au profit de l’association Petits princes Augicourt

dimanche 13 septembre 2026 · Augicourt

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Salle des Fêtes
Ville
70500 Augicourt
Département
Haute-Saône
Tarif
5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Augicourt

Marche au profit de l’association Petits princes

Salle des Fêtes Augicourt Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:30:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Parcours de 9 ou 15km avec ravitaillement.
Possibilité de plateau repas ( pour le midi) sur réservation avant le 07/09/26 15€ pour les + de 12 ans et 5€ pour les de 12 ans.
Petite buvette sur place.
3€ pour la marche dont les bénéfices seront reversés à l’association Petits Princes .   .

Salle des Fêtes Augicourt 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 05 71 60  associationaugicourt@gmail.com

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English : Marche au profit de l’association Petits princes

L’événement Marche au profit de l’association Petits princes Augicourt a été mis à jour le 2026-08-12 par JUSSEY TOURISME