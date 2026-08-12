Informations pratiques

Augicourt

Marche au profit de l’association Petits princes

Salle des Fêtes Augicourt Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Parcours de 9 ou 15km avec ravitaillement.

Possibilité de plateau repas ( pour le midi) sur réservation avant le 07/09/26 15€ pour les + de 12 ans et 5€ pour les de 12 ans.

Petite buvette sur place.

3€ pour la marche dont les bénéfices seront reversés à l’association Petits Princes . .

Salle des Fêtes Augicourt 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 05 71 60 associationaugicourt@gmail.com

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English : Marche au profit de l’association Petits princes

L’événement Marche au profit de l’association Petits princes Augicourt a été mis à jour le 2026-08-12 par JUSSEY TOURISME