Marche au profit de l’association Petits princes Augicourt
dimanche 13 septembre 2026 · Augicourt
Informations pratiques
Augicourt
Marche au profit de l’association Petits princes
Salle des Fêtes Augicourt Haute-Saône
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Parcours de 9 ou 15km avec ravitaillement.
Possibilité de plateau repas ( pour le midi) sur réservation avant le 07/09/26 15€ pour les + de 12 ans et 5€ pour les de 12 ans.
Petite buvette sur place.
3€ pour la marche dont les bénéfices seront reversés à l’association Petits Princes . .
Salle des Fêtes Augicourt 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 05 71 60 associationaugicourt@gmail.com
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English : Marche au profit de l’association Petits princes
L’événement Marche au profit de l’association Petits princes Augicourt a été mis à jour le 2026-08-12 par JUSSEY TOURISME