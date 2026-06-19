Marché au village et fête de la musique Saint-Barthélemy-de-Vals vendredi 19 juin 2026.

Saint-Barthélemy-de-Vals

Marché au village et fête de la musique

Centre du village Saint-Barthélemy-de-Vals Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19 21:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Marché de producteurs et d’artisans locaux avec repas froid sur réservation. préparé par Les charcuteries de Lucie. Ambiance musicale concert de Fred 8821 de 20h à 22h puis DJ jusqu’à minuit.

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Centre du village Saint-Barthélemy-de-Vals 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 65 contact@portededromardeche.fr

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English :

Market featuring local farmers and artisans, with a cold meal available by reservation. Prepared by Les charcuteries de Lucie. Live music: concert by Fred 8821 from 8:00 p.m. to 10:00 p.m., followed by a DJ until midnight.

L’événement Marché au village et fête de la musique Saint-Barthélemy-de-Vals a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche