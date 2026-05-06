Marche Audax de 25km Gymnase des cordiers Quimperlé
Marche Audax de 25km Gymnase des cordiers Quimperlé dimanche 14 juin 2026.
Quimperlé
Marche Audax de 25km
Gymnase des cordiers 12 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 07:45:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
La marche Audax est une épreuve d’endurance qui se pratique en groupe, sans classement ni compétition derrière un capitaine de route, à l’allure régulière de 6 km/h.
Date limite d’inscription Mercredi 10 juin 20h .
Gymnase des cordiers 12 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 20 30 87 50
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English : Marche Audax de 25km
L’événement Marche Audax de 25km Quimperlé a été mis à jour le 2026-05-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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