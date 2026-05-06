Marche Audax de 25km Gymnase des cordiers Quimperlé

Quimperlé

Marche Audax de 25km

Gymnase des cordiers 12 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 07:45:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

La marche Audax est une épreuve d’endurance qui se pratique en groupe, sans classement ni compétition derrière un capitaine de route, à l’allure régulière de 6 km/h.

Date limite d’inscription Mercredi 10 juin 20h .

Gymnase des cordiers 12 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 20 30 87 50

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English : Marche Audax de 25km

L’événement Marche Audax de 25km Quimperlé a été mis à jour le 2026-05-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS