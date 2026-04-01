Navailles-Angos

Marche Audax

Salle D’Angos Navailles-Angos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 07:30:00

fin : 2026-04-12 12:30:00

Date(s) :

2026-04-12

12ème édition des 25 km, deux circuits de 12.5km. Une marche Audax n’est pas une compétition mais une marche de régularité avec obtention d’un Brevet Audax pour 25 km.

7h30 départ 1er circuit. 10h10 départ 2éme circuit. Engagement 15min avant le départ. Inscription préalable pour organisation et ravitaillement.

Le club assure les ravitaillements, l’encadrement et la sécurité sur le parcours. Cette marche est ouverte à tous. .

Salle D’Angos Navailles-Angos 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 93 55 00

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English : Marche Audax

L’événement Marche Audax Navailles-Angos a été mis à jour le 2026-04-02 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran