Marche autour du lac de Pierre-Percée Lieu-dit Les 4 chemins Badonviller

Informations pratiques

Badonviller

Marche autour du lac de Pierre-Percée

Lieu-dit Les 4 chemins Chalet du Club Vosgien Badonviller Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11 07:30:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Le Club Vosgien de Badonviller organise, le 11 octobre 2026, deux randonnées le tour du lac de Pierre-Percée 28 kilomètres, ainsi qu’une marche de 10 kilomètres. Un repas champêtre (sur réservation) sera organisé au chalet du club à cette occasion pour ceux qui le désirent .(à mi-parcours pour le 28 km).

Pour le 28 km rdv départ sur le parking de la côte 420 entre 7h30 et 9h. Pour le 10 km rdv départ au chalet du Club Vosgien entre 8h30 et 10h30.

Tarif rando 8€ par adulte et 4€ pour les moins de 10 ans / Tarif repas (hors boisson) :16€ par adulte et 10€ pour les moins de 10 ans.

Inscription sur Helloasso avant le 30 septembre.Tout public

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Lieu-dit Les 4 chemins Chalet du Club Vosgien Badonviller 54540 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 34 37 79 61 clubvosgien.badonviller@gmail.com

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English :

On October 11, 2026, the Club Vosgien of Badonviller is organizing two hikes: a 28-kilometer loop around Lake Pierre-Percée, as well as a 10-kilometer walk. A picnic lunch (reservation required) will be served at the club’s chalet for those who wish to attend (at the halfway point of the 28-kilometer hike).

For the 28 km hike: meet at the Côte 420 parking lot between 7:30 a.m. and 9:00 a.m. For the 10 km hike: meet at the Club Vosgien chalet between 8:30 a.m. and 10:30 a.m.

Hike fee: 8? per adult and 4? for children under 10 / Meal fee (excluding drinks): 16? per adult and 10? for children under 10.

Register on Helloasso by September 30.

L’événement Marche autour du lac de Pierre-Percée Badonviller a été mis à jour le 2026-07-01 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS